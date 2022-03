2Cellos przyjadą do Polski z wokalistą, którego piosenka zdobyła Europę

Matt Simons jest amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów, który od dekady pracuje na swój sukces. Pochodzi z muzycznej rodziny, jego dziadkowie byli śpiewakami operowymi w Los Angeles. Od najmłodszych lat grał na instrumentach, a dyplom uzyskał na saksofonie jazzowym w Purchase College Conservatory. Uczył się także gry na pianinie, klarnecie i gitarze. Choć mieszka za oceanem, znany jest przede wszystkim w Europie. Jako pierwsza pokochała go publiczność w Holandii. Później popularność zdobył w kolejnych krajach kontynentu. Wydał do tej pory trzy albumy studyjne "Pieces", "Catch & Release" oraz "After The Landslide", który był szczególnym punktem w karierze wokalisty, ponieważ tuż po niej Matt ruszył na 40-koncertową trasę. – To były naprawdę piękne dwa miesiące i najdłuższa trasa koncertowa, jaką kiedykolwiek odbyłem, a potem rozpoczęła się pandemia – wspomina Matt Simons. W tym czasie wokalista wydał kolejne single, m.in. "Cold" i "Better Tomorrow", które były szczerym wyznaniem jego zmagań z lękiem i atakami paniki, wywołanymi przez izolację w czasach pandemii.