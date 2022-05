4F×RL9 - pierwszy model butów Roberta Lewandowskiego z odręcznym autografem mistrza już w sprzedaży

Owoc najnowszej współpracy 4F×RL9 odnosi się do sportowych osiągnięć Roberta, którymi zapewnił sobie światową sławę. Aby podkreślić ponadczasowość jego sukcesów, marka 4F postawiła na klasykę we współczesnym wydaniu, bo to, co klasyczne jest nieprzemijające i zawsze będzie inspirować.