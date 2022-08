50 Cent Curtis "50 Cent’’ Jackson w Polsce

Curtis "50 Cent" Jackson zrobił błyskotliwą karierę telewizyjną i filmową jako najlepszy w swojej klasie producent i aktor. W 2005 roku, założył G-Unit Film & Television, Inc., za pośrednictwem którego wyprodukował szeroką gamę programów dla wielu platform i sprzedał mnóstwo tytułów różnym sieciom. Wśród nich jest doceniony przez krytyków serial "Power", będący numerem 1 telewizji Starz, w którym Jackson nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale również udzielał się jako producent wykonawczy i reżyser. W październiku 2018 roku, Jackson i Starz/Lionsgate sfinalizowali bezprecedensową umowę dla Jackson's G-Unit Film & Television, Inc. Współpraca ta, jako jedna z najbardziej znaczących umów dla producenta wykonawczego w telewizji premium skupi się na ekspansji uniwersum "Power", w niedawno ogłoszonych kontynuacjach "Power Book II: Ghost,'' "Power Book III: Raising Kanan," i "Power Book IV: Force". G-Unit Film & Television wyprodukował również hit ABC, "For Life" i niedawno rozpoczął pierwszy sezon długo wyczekiwanego serialu, "Black Mafia Family" dla Starz, który kontynuowano od razu po zakończeniu pierwszej części. G-Unit jest również w trakcie produkcji seriali: "Familiy Affair" dla ABC, "The 50th Law" Netflixa, a także "Angel's Playbook" i "Moment in Time" na zlecenie telewizji Starz. W maju 2021 ogłoszono, że zostały złożone zamówienia na seriale: "Confessions of A Crime Queen" (Discovery+), oraz "Let Me Hear a Rhyme" (Peacock). Poza tym, Jackson otrzymał propozycję realizacji serialu "Hip Hop Homicides" od WeTV w styczniu 2022 roku. Jego firma rozwija także swoją ofertę filmów fabularnych, otrzymawszy zamówienie na 3 pełnometrażowe horrory tworzone we współpracy ze specjalistą w tej dziedzinie: Elim Rothem oraz studiem 3BlackDot.