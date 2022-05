"A po co nam ta monarchia?". Całe życie czeka na koronę, czy wreszcie włoży ją na głowę?

Tak, to było niesamowite. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Oficjalne tłumaczenie było takie, że razem jechali jednym samochodem, więc razem weszli do kościoła. Oczywiście prawda była inna. Może chciała go w jakiś sposób wesprzeć, zrobić coś dla niego? Andrzej od dwóch lat jest na dnie, uznawany za quasi-pedofila. Może jego matka miała taki moment, że chciała go wesprzeć psychicznie? Nie wiemy, co się tam dzieje za kulisami. Ale proszę zobaczyć pełne pogardy spojrzenie Karola, gdy Andrzej siada w pierwszym rzędzie! To jest facet, który jest mocny i bogaty, ale jest na dnie. Może to królowa chciała mu podać rękę? Nie on ją wspierał tego dnia, tylko ona jego. A może, gdy wyjdą kolejne rzeczy na jaw, odbierze mu tytuł książęcy.