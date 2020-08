Active Festival za nami. Udana edycja mimo ograniczeń

Active Festival to impreza, której szczególnie jasno przyświeca integracja. Integracja oczywiście miejscowej społeczności i turystów, a także ich maksymalne zaangażowanie w tworzenie festiwalu na bieżąco. Na bieżąco, bo to właśnie bez uczestników i ich zainteresowania nic by się nie udało. Zajętości jednak, które zaproponowali w tym roku organizatorzy cieszyły się sporą popularnością.