African Beats Festival już w sierpniu

Jednak to co świadczy o wyjątkowości festiwalu, to fakt, że African Beats Festival nie jest jedynie wydarzeniem muzycznym. Jest to wpólna przestrzeń dla wszystkich fanów muzyki świata, tanecznego afrobeatu oraz otwatych i tolerancyjnych ludzi. African Beats Festival jest świętem gorących serc i niespokojnych dusz. To miejsce celebracji artystów, podróżników i obywateli świata. To także muzyczna podróż po Czarnym Lądzie w towarzystwie największych afrykańskich muzyków. To jedyny festiwal w swoim rodzaju. Nie tylko rozkochuje muzyką na najwyższym poziomie, lecz także poszerza horyzonty i zmienia to, jak postrzegają nas ludzie poza granicami naszego kraju.