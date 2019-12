Aga z "Love Island" pochwaliła się nową miłością. Internauci są zaskoczeni

Agnieszka z "Love Island" nie była w programie od początku, jak również dość szybko odpadła, ale mimo to namieszała wśród uczestników. I choć wydawało się, że dosyć długo nie mogła się pogodzić ze stratą Pawła, a jej reakcje podczas oglądania programu były bardzo zaskakujące, ruszyła jednak do przodu. Dziś chwali się nową miłością.

Agnieszka Boryń do willi weszła w trakcie trwania "Love Island" i choć nie pomieszkała tam zbyt długo, zdążyła porządnie namieszać. Początkowo wzbudziła duże zainteresowanie Mikołaja. Szybko jednak okazało się, że z obu stron to nie jest to. Wtedy swoją uwagę skoncentrowała na Pawle - jednym z bliźniaków. I choć wydawało się, że oboje traktują tę relację na poważnie, nie wyszło z tego nic więcej. Agnieszka odpadła z programu, a Paweł skoncentrował się na Monice. Pomimo zapewnień jego nowej sympatii, ich znajomość zaczęła mieć coraz bardziej intymny charakter.

Relacja Moniki i Pawła zaczynała nabierać tempa, a Agnieszka mogła obserwować rozwój akcji jedynie przed ekranem telewizora. Boryń nie ukrywała wówczas rozgoryczenia. Na jej InstaStory pojawiły się nagrania pełne gorzkich słów, żalu i łez. Mówiła, że czuła się oszukana, że jej serce pęka. Fani nie do końca jednak rozumieli przez co przechodziła, a jej wyznanie stało się raczej obiektem żartów. Niektórzy twierdzili również, że Agnieszka wkrótce wyrzuci telewizor przez okno. Tak się jednak nie stało.

Zawirowania w życiu uczuciowym Agnieszki zdają się jednak być już przeszłością. Uczestniczka show opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z nowym chłopakiem. Internauci nie mogli odpuścić: "To nowy chłopak? Przed chwilą miałaś chyba innego?" - napisała jedna z obserwatorek. Agnieszka nie dała się jednak sprowokować. "Widocznie tamto to nie było to. Teraz jestem najszęśliwsza na świecie! Nie liczy się kto był pierwszy, liczy się kto jest i będzie tym ostatnim. A on skradł moje serce w 100%". Odpowiedź można uznać za satysfakcjonującą. Nie zabrakło jednak komentarzy dotyczących jej relacji z Pawłem. "Piotruś jej nie wystarczył. Widocznie po programie musiała być w objęciach, bo Pawełek lansował się z Monią".