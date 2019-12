Agata Steczkowska otwarcie o ojcu księdzu. Przełomowy wywiad o rodzinie Steczkowskich

Agata Steczkowska jako pierwsza w rodzinie przełamała temat na tabu na temat swojego ojca, który był księdzem. Teraz otwarcie opowiada o relacjach w jej rodzinie.

Teraz wraca do tematu. W rozmowie z tabloidem dowiadujemy się, z czym musiała się mierzyć .

- Ludzie zamiast pomocy wytykali nas palcami: "O patrz, to to dziecko księdza idzie". To było bardzo trudne. Pomimo tego moi rodzice potrafili z dumą i klasą wyżywić nas, wykształcić i zrobić z nas ludzi - powiedziała "Faktowi" Agata Steczkowska.