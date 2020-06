Agnieszka Chylińska apeluje: "Chcemy powrócić do pracy"

- Przychodzę z takim apelem, jeśli chodzi o wszystkich tych, którzy żyją z show-biznesu. Wspieram akcję "Otwieramy koncerty. Gramy bezpiecznie". Chodzi o równe traktowanie, my nikomu nie chcemy odbierać pracy, my się nie pchamy. (...) Chcemy powrócić do pracy, ale nie mówię tylko w imieniu gwiazd, mówię też w imieniu kierowców i osób, które się gwiazdami zajmują: agentów, menadżerów, wszystkich technicznych. Ci ludzie są bez pracy, mają na utrzymaniu rodziny, więc jeśli już można coś ruszyć, to my też już byśmy bardzo chcieli powrócić. A to publiczność zdecyduje, czy kupi ten bilet. Chcemy mieć prawo występowania, skoro inni już mogą. Tak by było fair - podsumowała.