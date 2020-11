Agnieszka Kaczorowska wypowiedziała się na temat fake newsów

"W dzisiejszym 'Pytaniu na śniadanie' rozmawialiśmy o fake newsach. Jak to ma wpływ na osoby, których to dotyczy, ale także na osoby, które to czytają" - tak rozpoczęła swój monolog Agnieszka Kaczorowska .

Agnieszka Kaczorowska zachęciła również fanów do "weryfikacji wszystkiego, co przeczyta się w internecie". "Jeżeli to na przykład dotyczy osób publicznych, to zachęcam was do tego, żeby wchodzić na profile tych osób i patrzeć, czy one to w jakiś sposób skomentowały" - podsumowała.