Akcja Kärcher "OCZYSZCZAMY ATMOSFERĘ"

W ramach akcji Kärcher zrobi to, na czym zna się najlepiej - będzie czyścił. Dla tej firmy nie ma zadania niemożliwego, więc w ruch pójdą najbardziej zaawansowane technologie czyszczenia i specjalistyczne maszyny. Wszystko po to, by usunąć szpecące miasta bazgroły oraz rysunki wątpliwej wartości artystycznej, pokrywające zabudowania miejskie. Mieszkańcy będą mieć możliwość obserwować akcję i sami przekonać się, że o ile nabazgranie czegoś na murze zajmuje krótką chwilę, to już usunięcie tej twórczości, to kwestia długiego i zaawansowanego technologicznie czyszczenia i masy pracy. W ten sposób Kärcher zwraca uwagę na to, że przestrzeń publiczna należy do całej społeczności i ważne jest by wszyscy dobrze i bezpiecznie się w niej czuli.