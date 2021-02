Newsroom: Piotr Zelt o zamkniętych stokach i otwartych galeriach handlowych.

Aktor Piotr Zelt na swoim instagramowym koncie opublikował zdjęcie, na którym ubrany od stóp do głów jakby właśnie miał szusować na stoku, zjeżdża... ruchomymi schodami w galerii handlowej. W rękach dzierży parę nart. W programie #Newsroom tłumaczy: "To jest akcja, którą wymyślił i rozpropagował mój serdeczny przyjaciel, który jest też twórcą Targów Bike Expo i Snow Expo. Zorganizował taką akcję, która odbyła się w kilku miastach w galeriach handlowych. Cieszymy się, że galerie zostały otwarte, to oznaka normalności. Ale chcieliśmy zwrócić uwagę na paradoks: dlaczego nie można otworzyć stoków narciarskich? Cała branża sportów zimowych w Polsce chyli się ku upadkowi na skutek tego, co się wydarzyło. Nie działają wyciągi, instruktorzy nie mają pracy. Oczywiście branża hotelowa i cała infrastruktura z tym związana cierpi." Dodaje także, że w Szwajcarii wyciągi są czynne i działają hotele w rygorze sanitarnym. Zwraca też uwagę na absurd: można wjechać wagonikiem na Kasprowy, ale bez nart.

