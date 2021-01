Alicja Bachleda-Curuś wylądowała na terapii. Robi to dla dziecka

Alicja Bachleda-Curuś na co dzień mieszka i pracuje w USA . Wychowuje 11-letniego syna Henryka, który jest owocem jej związku z Colinem Farrellem. Choć miłość nie przetrwała, Farrell jest mocno zaangażowany w wychowanie syna. Henry przyjeżdża czasem z aktorką do Polski, gdzie mieszkają jej rodzice. Podczas ostatniego pobytu w Polsce Bachleda-Curuś pomagała rodzicom w przeprowadzce pod Kraków gdzie znaleźli nowy dom.

Pierwszą fobią gwiazdy kina jest lęk przed lataniem samolotem, podczas którego za każdym razem dostaje ataków paniki. - Obawy pojawiły się z chwilą, kiedy Henio się urodził. Drżę o niego. To mi bardzo utrudnia życie. Wszystko przez to, że obsesyjnie boję się latać samolotem. Pracuję nad tym i bardzo chciałabym to zmienić - powiedziała aktorka.