Alter Bridge - szczegóły nowego albumu i pierwszy klip grupy

Począwszy od otwierającego krążek "This Is War" po tytułowy "Pawns&Kings", Alter Bridge powraca z płytą pełną intensywnych utworów powstałych po tym, jak cykl ich ostatniego albumu został przerwany przez globalną pandemię. Takie kompozycje jak "Dead Among The Living", "Silver Tongue" i "Holiday" brzmią w charakterystyczny dla zespołu sposób. Na płycie nie brakuje epickiego rozmachu, trzy z dziesięciu utworów trwają ponad sześć minut każdy. Opus magnum albumu - "Fable Of The Silent Son" liczy 8:29 i jest najdłuższą piosenką w dorobku zespołu. Mark Tremonti rezygnuje ze swojej drugoplanowej roli, aby wyjść na pierwszy plan w "Stay", introspektywnej balladzie, która na żywo stanie się ulubionym numerem fanów. Epicki tytułowy utwór "Pawns & Kings" dostępny jest już na wszystkich platformach cyfrowych, a teledysk do tego numeru można znaleźć tutaj: