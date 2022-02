Alternatywne platformy VOD, które musisz poznać

Jak korzystać z platform VoD?

Aby korzystać z zasobów platformy potrzebny będzie odpowiedni sprzęt - komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon, telewizor Smart TV lub konsola do gier. Ale to nie wszystko, bo konieczne jest posiadanie konta w wybranym przez siebie serwisie. Co do zasady wyróżnić można dwa warianty korzystania z platform - miesięczny abonament lub dostęp do wybranego zasobu. To, jaki wariant wybrać zależy od tego, jak często chcemy korzystać z VoD. Jeśli lubimy oglądać ulubione filmy albo seriale, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie miesięczny abonament. Jeśli nie - może wystarczyć dostęp do wybranych propozycji. Dużą zaletą jest możliwość sprawdzenia oferty, poznanie zakresu dostępu i ceny, ponieważ są one udostępniane przez serwisy.