Amanda Kloots rozpacza po śmierci męża. "Dzieją się rzeczy, których nigdy nie pojmiemy"

Gwiazdy, które zmarły na koronawirusa

Później nagrała wideo, w którym powiedziała: - Żałoba to taka dziwna rzecz. Rozmawiałam ostatnio o wszystkim, co się dzieje, więc byłoby dziwnie, gdybym nie rozmawiała o żałobie. Zaczęłam kwestionować wszystko, czego teraz doświadczam, tego, jak zajęta i szalona jest moja codzienność i z jak wieloma rzeczami muszę sobie radzić i jak w ogóle mi się udaje to robić. Ale też zastanawiam się, czy dopuszczam do swojej świadomości wszystko, co się wydarzyło i czy uświadamiam sobie mój smutek? Często przychodzi do mnie tylko w nocy, kiedy idę spać.