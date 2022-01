Andrea Bocelli ambasadorem dobroczynności

Dla Haiti, Iraku, Syrii i… rodzinnego Lajatico

ABF ciągle realizuje kilka programów na Haiti, adresowanych głównie do dzieci. Pierwszym był projekt budowy oddziału neonatologii szpitala pediatrycznego w St. Damien in Tabarre. Kolejnym - wsparcie nauczania w tamtejszych szkołach oraz organizowanie dystrybucji wody pitnej. Fundacja do dzisiaj pomaga mieszkańcom tej ubogiej wyspy w dostępie do czystej wody, energii elektrycznej, a także uczestniczy w rozwoju rolnictwa oraz edukacji najmłodszych. Kilka lat stałej obecności ABF na Haiti zaowocowało ufundowaniem dla dzieci z tego kraju pobytu we włoskim kurorcie Forte dei Marmi. Delegacja spotkała się nawet z przedstawicielami fundacji, jego założycielami i rodziną.