Andrea Bocelli na ekranach kin Helios w całej Polsce

W ramach projektu "Helios na Scenie" już w listopadzie na srebrnym ekranie wyświetlony zostanie koncert "One night in Central Park" w wykonaniu Andrei Bocellego. Wydarzenie odbyło się 10 lat temu w sercu Nowego Jorku i zgromadziło ponad 70-tysięczną publiczność. Wybór miejsca był nieprzypadkowy – miasto wywarło ogromny wpływ na ścieżkę kariery artysty. Sam Bocelli uważa, że był to jeden z najważniejszych koncertów w jego bogatym dorobku.