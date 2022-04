Anna Lewandowska, 4F i Fundacja 4F Pomaga razem – dla środowiska i dla Ukrainy

Ubrania do strefy Wear_Fair of Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska, ambasadorka marki 4F i Członkini Rady Fundacji 4F Pomaga, angażuje się w projekt 4F Change od momentu jego inauguracji, aktywnie promując jego idee wśród swoich obserwatorów. Na kilka tygodni przed wydarzeniem Anna Lewandowska także przekazała organizacji "Ubrania do oddania" kartony ze swoimi ubraniami sportowymi. Po odpowiednim przygotowaniu wróciły one do obiegu i znalazły się wśród używanych ubrań dostępnych do nabycia w strefie Wear_Fair.