Tak Anna Lewandowska spędza czas z Klarą. Fanki są zachwycone

Anna Lewandowska to nazwisko, które przewija się w mediach przynajmniej kilka razy dziennie. Jej życie, małżeństwo, ciąża i dzieci wzbudzają ogromne zainteresowanie. Z jednej strony to zrozumiałe, z drugiej jednak nieco przerażające, że ludzie tak bardzo chcą wchodzić w życie znanych osób. Wydaje się, że ona sama podchodzi do tego z dystansem. Pokazuje w sieci fragmenty swojej prywatności, lecz nigdy nie idzie za daleko.