Anna Lewandowska zdradza, jak leczy przeziębienie u Klary: "OKŁAD ZE SMALCA"

Celebrytka zachwala skuteczność naturalnych metod walki z chorobą.

"Mamy znają to doskonale. Maluszek chory, a mamy czuwają, bo nasze maluchy to nasze skarby. Mamy tę MOC. Za mną trzecia nocka bez snu. Swoją drogą, nie przestaje mnie zadziwiać to, ile MY MAMY, jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie energii! (...)" - zastanawia się celebrytka.