Banksy sprzedany za rekordową sumę. Kwota zasili służbę zdrowia

Rysunek zatytułowany "Game Changer" Banksy pozostawił w korytarzu szpitala w Southampton na południu Anglii w maju 2020 roku. Do obrazu dołączona była kartka, która wyrażała poparcie dla medyków. "Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko w czerni i bieli", napisał na niej artysta.