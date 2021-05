Biżuteria z kryształami Swarovskiego - sprawdzone porady, jak ją nosić!

Kolczyki z kryształami Swarovskiego - jak wybrać idealne?

Kolczyki z kryształami Swarovskiego możesz nosić na co dzień lub od święta. Do stylizacji casualowych lepiej będą pasować srebrne kolczyki z małym kryształem. Są one na tyle minimalistyczne, że pięknie rozświetlą twarz, ale jednocześnie jej nie przytłoczą. Dodatkowo będą też wygodne w noszeniu, co ma duże znaczenie na co dzień.