Black Friday w CCC – najbardziej znane marki, największe zniżki!

To doskonała okazja, dla tych, którzy od dawna marzyli o butach i dodatkach wypatrzonych w CCC, jak i dla tych, którzy wciąż poszukują idealnych prezentów na święta dla najbliższych. Promocje z okazji Black Friday w salonach CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki obejmują wszystkie produkty dostępnych w CCC marek: Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, DeeZeee, a także inne firmy sportowe i akcesoria. W związku z tym każdy, z łatwością znajdzie coś dla siebie. Oferta przygotowana jest zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i najmłodszych klientów. Bez względu na to jaki preferują styl – klasyczny, elegancki, casualowy, eklektyczny lub oparty na trendach. Szeroki wybór sprawia, że produkty CCC mogą być odpowiedzią na różnorodne potrzeby – szpilki na świąteczną kolację, czółenka do biura, a może masywne, ciężkie botki jak z wybiegów czy nowe buty do biegania? Wszystko znaleźć można w CCC.