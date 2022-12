Brytyjski Led Zeppelin Symphonic przyjedzie do Polski, aby zagrać największe przeboje legendarnego Led Zeppelin

JVS Group to jeden z liderów w zarządzaniu imprezami, produkcji, reklamie oraz komunikacji marketingowej, który działa na rynku od 2000 roku. W przeszłości sprowadził do Polski wielu światowej sławy artystów. Do najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych należy zaliczyć trasę koncertową Ennio Morricone, Hansa Zimmera, Mireille Mathieu czy The Kelly Family. Grupa JVS zajmuje się także organizacją wystaw edukacyjnych, które w całej Polsce odwiedziły już dziesiątki tysięcy zwiedzających. Światowe ekspozycje, takie jak Body Worlds, Titanic, Cosmos Discovery, który cieszył się ogromną popularnością, a obecnie wspaniale narracyjna wystawa Tutenchamon - Grobowiec i Skarby, którą można podziwiać do 30 kwietnia 2023 roku w warszawskim Muzeum Nowa Praga, przy ulicy Jagiellońskiej 82a.