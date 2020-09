"Byli przerażeni". Ekipa przyjechała do domu aktora i nie wierzyła własnym oczom

Stare powiedzenie mówi: "Weź sprawy w swoje ręce". Dwayne "The Rock" Johnson zrozumiał je najwyraźniej zbyt dosłownie. Trudno w to uwierzyć.

Na pewno znacie to uczucie, kiedy pędzicie do roboty na złamanie karku, bo godzina zero zaraz wybije, ale los rzuca wam kłody pod nogi. Spóźniony autobus, korek, bieganie po mieszkaniu w poszukiwaniu kluczy czy telefonu. Któż z nas choć raz tam nie był?

W podobnej podbramkowej sytuacji znalazł się niedawno gwiazdor Dwayne Johnson, znany jako The Rock. I jak się okazuje, ksywka jak najbardziej zobowiązuje.

Na Instagramie najlepiej opłacanego hollywoodzkiego aktora znalazła się relacja z feralnego dnia.

Johnson wybierał się na plan filmu "Black Adam", pierwszej superbohaterskiej produkcji w swojej karierze. Kiedy dojechał do bramy przy wyjeździe ze swojej posesji, okazało się, że niedawne burze spowodowały awarię systemu. Brama ani drgnęła.

"Wykonałem kilka telefonów, aby sprawdzić, jak szybko mogą przyjechać technicy, ale nie mogłem czekać 45 min. Widziałem, że setki osób już czekają na mnie na planie. Więc zrobiłem to, co musiałem" - pisze aktor.

"Odepchnąłem, pociągnąłem i gołymi rękoma wyrwałem bramę z ceglanej ściany. Oderwałem stalową hydraulikę i cisnąłem na trawnik. Godzinę później moi ludzie przywitali ekipę techników, którzy najwyraźniej byli równie zbici z tropu, co przerażeni" - śmieje się The Rock, dodając, że nie był to jego najlepszy dzień, ale musiał iść do pracy.

Na zdjęciu zamieszonym na Instagramie The Rocka rzeczywiście widać zdewastowaną bramę leżącą na trawce. Kilka godziny później aktor wrzucił na swój profil filmik, na który widać, jak nieszczęsną bramę z trudem niosą trzy osoby. Możecie obejrzeć go poniżej.

"Black Adam" to historia komiksowego antybohatera z uniwersum DC Comics, który jest jednocześnie największym wrogiem Shazzama. Był on mieszkańcem starożytnego Egiptu i pierwszym wybrańcem czarodzieja zamieszkującego Skałę Wieczności, który obdarzył go mocą bóstw.

Reżyserem filmu z grającym tytułową rolę Dwaynem Johnsonem jest hiszpański reżyser Jaume Collet-Serra (m.in. "Dom woskowych ciał" i "Tożsamość"). Szczegóły fabuły są na razie owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że w filmie zobaczymy też Noah Centineo, wcielającego się w postać Atom Smashera.

Premiera filmu "Black Adam" zapowiedziana jest na 22 grudnia 2021 r.