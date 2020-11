CCC Lasocki Winter Stories i podróż do najsłodszych wspomnień

Składająca się z czterech odcinków, świąteczna kampania Lasocki i CCC Winter Stories, pozwala nam zajrzeć do czterech różnych okien pięknej, starej kamienicy, by poznać ró-żnorodne, świąteczne historie toczące się za każdym z nich. Motyw, jak w kalendarzu adwentowym, pozwala uchylić okiennice i sprawdzić, jakie sceny się za nimi rozgrywają. Bajeczna kampania wyreżyserowana została przez Alvaro Colom, który w przeszłości real-izował filmy dla największych domów mody, w tym dla Diora, Saint Laurent, Burberry czy Louis Vuitton.

W pierwszym pomieszczeniu, nazwanym Space for Love, wita nas szczęśliwa, wielo-pokoleniowa rodzina – rodzice, dzieci, dziadkowie. To opowieść o miłości, zaufaniu i wyjątkowo trwałych więziach. W roli pani domu, top modelka Edita Vilkevičiūtė, która uczestniczyła w pokazach największych domów mody, m.in. Balenciagi, Chanel czy Miu Miu. U jej boku, Jason Morgan, bohater pierwszych stron magazynów „L'Officiel”, „Numero” czy „Elle Man”.

W drugim apartamencie, Space for Joy, czekają na nas dwie przyjaciółki, inspirujące it–girls. Prócz wzajemnej sympatii, łączy je zainteresowanie modą i najnowszymi trendami. Lubią eksperymentować ze stylem, a moda to dla nich synonim wolności i dobrej zabawy. W tym odcinku Winter Stories głównymi bohaterkami są modelki – Birgit Kos, która pra-cowała m.in. dla Toma Forda oraz Loane Normand, wcześniej związana z markami Chanel, Prada czy Boss.

Space for Energy, trzecie, zatopione w energetycznej czerwieni, pomieszczenie to miejsce pełne dynamiki i temperamentu. Dedykowane jest mężczyznom, którzy lubią wyrażać swoją osobowość poprzez styl. Są odważni i pełni ekspresji. W rolach głównych: Adrian Chabada i Matthias El Koulali.

Za ostatnim oknem kryje się Space for Individuality, gdzie prym wiedzie samoświadomość i indywidualność. Jego gwiazda, aktorka i ambasadorka marki Lasocki, Małgorzata Kożu-chowska, zachęca do poszukiwania swojego stylu, własnego „ja” i stworzenia świata, w którym będziemy czuć się bezpiecznie i wyjątkowo.

Dla marki Lasocki liczy się nie tylko design, ale i odpowiednia jakość i wykończenie. Najnowszą kampanią Winter Stories chce także podkreślić, jak ważne są dla niej prawdzi-we emocje i szczere, bliskie więzi. Czteroczęściowa historia przywołuje najmilsze, świąteczne wspomnienia, ale też zachęca do tworzenia nowych, bowiem najnowsza kolekcja Lasocki to doskonały pomysł na prezent. Nie ma nic przyjemniejszego niż chwila z najbliższymi i możliwość obdarowania ich przemyślanymi podarunkami.

Ambasadorka marki: Małgorzata Kożuchowska

Reżyseria spotu reklamowego: Alvaro Colom

Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz

Scenografia: Anna Szczęsna

Stylizacja: Karla Gruszecka

Make up: Wilson

Fryzury Michał Bielecki

Produkcja: Warsaw Creatives.

Muzyka: Ella Fitzgerald „I've Got My Love To Keep Me Warm”.