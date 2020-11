Informacja prasowa

CCC Lasocki Winter Stories i podróż do najsłodszych wspomnień

Zbliżające się Święta to czas pełen magii, ciepła i niezapomnianych chwil, dzielo-nych z najbliższymi. I to właśnie one stały się głównym tematem świątecznej kam-panii Lasocki, Winter Stories, prezentowanej przez CCC. Chcąc podkreślić wartość prawdziwych emocji oraz łączących nas z bliskimi relacji, marka zaprasza nas w wyjątkową podróż.

Lasocki Winter Stories (Materiały prasowe)