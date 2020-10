CCC wyznacza nowy standard zakupów

CCC odpowiada na zachodzące w preferencjach zakupowych Klientów zmiany i sięga po najnowsze technologie. Wszystko po to, aby na każdym etapie zagwarantować im najlepsze doświadczenie kontaktu z marką. Tym samym salon CCC może być wszędzie, na przykład… na kanapie w domu każdego z Klientów.

Jedną z innowacyjnych nowości jest dostępna w aplikacji CCC usługa Visual Search. Pozwala ona na błyskawiczne wyszukanie interesującego nas produktu na podstawie… zdjęcia podobnego buta. Tym samym natychmiast odnajdziemy naszego faworyta, a także cały szereg podobnych do niego modeli.

Visual Search funkcjonuje również w ramach CCC.eu i Chatbota. To swoisty wirtualny doradca, który odpowie na najważniejsze pytania Klienta, a także przedstawi zbiór spersonalizowanych rekomendacji produktowych. Wystarczy określić podstawowe cechy poszukiwanego modelu buta. Co ciekawe, w najbliższym czasie CCC ogłosi konkurs, w którym sympatycy marki wybiorą… imię dla Chatbota!