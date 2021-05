Cezary Pazura o szczepieniu. Jest przekonany, że ma rację

Cezary Pazura, który jest ambasadorem kampanii #SzczepimySię, przyznał, że nie wie, czy wystąpi w kolejnych spotach promujących zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi. – Słyszałem, że coraz więcej osób będzie zaangażowanych w kampanie. Zdaje się, że podano nowe nazwiska. Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi bierze to na klatę – powiedział gość programu "Newsroom" WP. Aktor dodał jednak, że nie przeszkadzało mu to, że był główną twarzą kampanii. – Po pierwsze, czas pokaże, że miałem rację. Po drugie, zalecałbym cierpliwość wszystkim w każdej decyzji. Bo to jest prawdziwa cnota. Jestem zawsze cierpliwy, zawsze czekam i wierzcie mi państwo, to się opłaca – dodał.