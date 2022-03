Charlotta Rock Festival

17.07 – Krzysztof Zalewski / Natalia Przybysz / Smolik//Kev Fox

Krzysztof Zalewski to artysta, którego potrzeba kontaktu z publicznością to nieodłączny element życia To, że jest to człowiek orkiestra, który nie może żyć bez sceny – wiedzą już wszyscy. W 2018 roku Krzysztof Zalewski skomponował największy przebój wakacji – utwór "Początek", w którym razem z nim śpiewają inne gwiazdy młodego polskiego rocka: Kortez i Dawid Podsiadło. To był hymn Męskiego Grania, serii letnich koncertów, z którymi od kilku lat związany jest Zalewski.