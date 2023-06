Choi Sung-bong stał się bohaterem skandalu. Popełnił samobójstwo

Nie mniej wzruszająca od pieśni była życiowa historia uczestnika programu. Sung-bong został oddany do domu dziecka, kiedy miał trzy lata. Uciekł stamtąd przed przemocą i żył na ulicy. Próbowały zwerbować go seulskie gangi, ale, jak sam przyznawał, bezskutecznie. Pomocną dłoń wyciągnęły do niego lokalne kościoły i organizacje charytatywne. Nauczył się pisać i czytać, pracował jako robotnik. Występ w talent show był dla niego przepustką do raju.