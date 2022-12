Cud Miłości – Betlejem w Polsce 2022

"Doświadczenie poprzednich edycji Betlejem uczy, że Polacy chcą wspólnie kolędować; że daje im to wielką radość i poczucie bycia wspólnotą. W Katowicach zaśpiewamy wiele polskich kolęd. Mamy wielką nadzieję, że dołączycie do niej i z nią już całym sercem pozostaniecie. Wówczas Cud Miłości się spełni" – mówi Adam Guzdek, zachęcając do udziału w koncercie.