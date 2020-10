Cudowne zakończenie festiwalu w Gdańsku

W 2016 roku Joanna wystąpiła w roli Belindy w operze "Dydona i Eneasz" H. Purcella pod batutą Paula Esswooda w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Artystka miała okazję wystąpić także w Operze Krakowskiej w roli Barbariny z opery "Wesele Figara" W. A. Mozarta. W 2016 roku wcieliła się w rolę Marzi w operze "Arminio" J. A. Hasse wystawianą przez Oh! Orkiestrę Historyczną. W 2018 roku miała przyjemność zaśpiewać partię Megaclesa w operze A. Vivaldiego "L' Olimpiade" pod batutą Rinalda Alessandriniego wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową. W styczniu 2019 roku w ramach festiwalu OPERA RARA artystka wystąpiła w roli Oenone w operze „Hippolyte et Aricie” Jean Philippe Rameau. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła przy współpracy z takimi pedagogami jak: Zofia Witkowska, Marek Rzepka, Gillian Webster, Paul Esswood, Ryszard Karczykowski, Marcin Szelest.

Artystka przez wiele lat skupiała się na doskonaleniu umiejętności wykonawstwa muzyki dawnej. Zaowocowało to współpracą z wieloma orkiestrami i zespołami takimi jak m.in. : Oh! Orkiestra Historyczna, Capella Cracoviensis, Zespół muzyki dawnej Diletto, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Capella Bydgostiensis, Harmonia Sacra, Weser-Renaissance Bremen. W roku 2019 artystka założyła zespół Armonia Barocca oraz Classic Duo. Wykonując dzieła barokowe, Joanna miała okazję występować pod batutą tak wybitnych dyrygentów, jak np. Marc Minkowski, Joshua Rifkin, Rinaldo Alessandrini, Robert Hollingworth, Vincent Dumestr. Ważne miejsce w repertuarze artystki zajmują liczne partie z oper barokowych (min. partie z oper Haendla: Morgana z „Alciny”, Dalinda z „Ariodante”, Dorinda z „Orlando”, Poppea z „Agrippiny”) jak również z epok późniejszych (min. partie operowe: Blondchen, Zerlina, Despina, Papagena, Ismene - Mozarta; Zerbinetta - R.Strauss; Adela – J. Strauss; Olimpia – J. Offenbach), a także oratoria i pieśni.

Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej i współczesnej. Jej repertuar tworzą zarówno XVII i XVIII-wieczne opery, jak i najważniejsze dzieła oratoryjne Bacha, Haendla, Haydna i Mozarta. Jako absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej, swoje umiejętności doskonaliła i doskonali podczas licznych kursów interpretacji muzyki dawnej. Można ją usłyszeć zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpracowała z takimi dyrygentami, jak Andrew Parrott, Philippe Herreweghe czy Vincent Dumestre oraz zespołami Collegium Vocale Gent, Capella Cracoviensis, Musica Florea, Cappela Amsterdam. Brała udział prestiżowych wydarzeniach i festiwalach muzycznych, między innymi Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Oper Barokowych Dramma per Musica.

Ukończył Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Bogdana Makala. Jako solista Narodowego Forum Muzyki, z którym współpracuje, koncertował z wieloma wybitnymi dyrygentami, wśród których warto wspomnieć Josepha Swensena, Boba Chilcotta, Jacka Kasprzyka orz Jose Maria Florencio. Współpracuje również z warszawską Operą Narodową, Warszawską Operą Kameralną, Operą Bałtycką w Gdańsku i Teatrem Pieśń Kozła. Od roku jest uczestnikiem Programu Rozwijającego Młode Talenty Opery Narodowej w Warszawie.

To absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem wielu polskich konkursów wokalnych. Jego zainteresowania muzhczne oscylują wokół muzyki dawnej, oratorium i romantycznej pieśni. Uczestniczył w takich festiwalach, jak Utrecht Oude Music Festival, Bach Woche Viena, Tartini Festival in Piran czy Early Music Festival New York. Jako solista współpracował z wieloma znakomitymi zespołami, między innymi z Capellą Cracoviensis, Il Giardino a’Amore, Ensamble Barocum oraz Goldberg Baroque Ensemble.