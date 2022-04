Damskie stylizacje ze sportowymi butami na platformie w roli głównej

Trampki na platformie, czyli ciekawa propozycja dla kobiet

Sportowe obuwie na podwyższeniu to bardzo ciekawe rozwiązanie. Dzięki nim możliwe jest optyczne wydłużenie nóg i całej sylwetki. Są przy tym o wiele bardziej komfortowe w noszeniu niż typowe buty na obcasie. Wciąż mają bowiem sportowy fason, dlatego są bardzo wygodne. Platforma, na której się znajdują, biegnie zazwyczaj przez cały but, co zapewnia także ich większą stabilność.