Daniel Martyniuk w końcu wykonuje wyrok sądu. Wiadomo, co robi za karę

Rok 2020 wiele zmienił w życiu Daniela Martyniuka. 31-latek kilkukrotnie złamał warunki kwarantanny, za co trafił do aresztu. Oskarżono go o posiadanie narkotyków. Jego burzliwe małżeństwo zakończyło się rozwodem. Sąd w końcu uznał, że nadszedł czas, aby syn króla disco polo odpowiedział za swoje wybryki.