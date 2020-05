Deynn nie jest idealna. Zainspirowała tym swoje obserwatorki

Deynn , a właściwie Marita Surma, jest jedną z tych postaci polskiego internetu, której afery stale się trzymają. Swoją przygodę rozpoczynała jako blogerka modowa, o której mówiło się, że jest konkurencją dla Maffashion. Surma już wtedy dostrzegła, że najlepiej sprzedaje się prywatność. Tuż po rozstaniu z jednym z raperów zaczęła opowiadać o tym, jaki był to toksyczny związek. Niedługo potem stworzyła parę z Danielem Majewskim, a siłownia stała się jej drugim domem. Aktywność fizyczna nie wystarczyła jednak, by Surma rozładowała swoje napięcie. Na jaw wyszła jej kłótnia z siostrą, która wydawałoby się, że pogrzebała jej wizerunek. Influencerka okazała jednak skruchę, dzięki czemu odzyskała przychylność fanów i marek.

Powrót do życia na świeczniku po aferze z siostrą okazał się dla Deynn zbawienny. Blogerka zmieniła swoje zachowanie i podejście do życia. I choć względem jej męża ludzie wciąż mają mieszane uczucia, Marita wzbudza niezwykle pozytywne emocje. Surma zaczęła zajmować się makijażem, a charakteryzacje spod jej pędzla wychodzą świetnie.

Deynn postanowiła pokazać swoim fankom, że jest dokładnie taka sama jak one. Na Instagrama wrzuciła zdjęcia, a na nich widać sporą fałdkę na brzuchu. "Wiem, że na tym zdjęciu nie ma nic nadzwyczajnego, bo wyglądam na nim jak normalna zdrowa kobieta... ale to tak, gdybyście myśleli, że zawsze jestem w super sztos fit formie. Lepiej czuję się z kratą na brzuchu, ale w ogóle nie przeszkadza mi to gdy forma mi trochę ucieknie albo coś wylewa się z leginsów." Tym krótkim wyznaniem i dwoma fotkami Marita zainspirowała swoje fanki. Pokazała, że nawet ona potrafi wyglądać nieco gorzej niż zwykle, a na jej brzuchu nie zawsze widoczne są mięśnie.