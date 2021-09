Disclosure w Warszawie

Trzeci studyjny album Disclosure, zatytułowany ENERGY, został wydany w sierpniu 2020 r. i spotkał się z dużym uznaniem na całym świecie. Do tego momentu, materiał z ich ostatniego albumu ENERGY czekał, by zostać wykonany przed publicznością. Teraz fani mają szansę usłyszeć album nominowany do nagrody Grammy na żywo, podczas koncertów w całej Europie.