Dla niego Rodowicz wyjechała z Polski. Po rozstaniu pokazał, jaki ma do niej stosunek

František był o rok starszy od Maryli, ale miał już za sobą bogatą przeszłość. Do muzyki zachęcił go ojciec, zapalony akordeonista. Po ukończeniu szkoły średniej przeniósł się do Pragi, gdzie studiował biologię i chemię, aby wreszcie zapałać miłością do prawa (uzyskał nawet doktorat). Ale już wówczas wiedział, że jego przeznaczeniem jest muzyka, a The Rebels byli jego pierwszym poważnym projektem.