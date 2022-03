Długie spódnice — nie tylko dla romantyczek

Spódnica maxi w wersji sportowej

Na koniec propozycja dla odważnych, czyli długa spódnica w całkowicie sportowej stylizacji. Czy to może dobrze wyglądać? Jak najbardziej! Zamiast balerinek, botek czy koturn załóż trampki albo sneakersy — będą świetnie wyglądać w zestawieniu z prostą, długą spódnicą do kostek. Tu najlepiej sprawdzi się spódnica maxi bez falban i wyrazistych wzorów. Zestaw ją z t-shirtem z nadrukiem wpuszczonym w środek albo krótką bluzą z kapturem. W takim zestawie nie tylko będziesz wyglądać modnie, ale też będzie Ci wygodnie, więc jest to stylizacja z długą spódnicą idealna na co dzień.