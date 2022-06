Dobra wiadomość dla fanów THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW! Zespół wraca po pandemii do Polski

I ogłasza nie tylko nową datę koncertu w naszym kraju, ale też i specjalną niespodziankę dla fanów - grupa wystąpi z nowym programem koncertowym! Polski występ The Australian Pink Floyd Show odbędzie się 6 marca 2023 r. we wrocławskiej Hali Stulecia, a formacja zaprezentuje w całości album "The Dark Side Of The Moon". Zapraszamy serdecznie!