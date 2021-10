Dobry styl to nasza pasja

"Dużo podróżuję. Każdy zakątek świata opowiada zupełnie inną, modową historię. To wspaniałe, ponieważ bez względu na lokalizację ludzie poprzez swoje stylizacje po prostu wyrażają siebie – swoją osobowość, pasję, nastój, historię. Niewątpliwie stanowiło to inspirację do wykreowania również mojego stylu, na który największy wpływ miał wyjazd do Francji w młodym wieku. Staram się być indywidualistą. Choć dobrze skrojony garnitur to według mnie podstawa eleganckiego mężczyzny, niezwykle ważne są również dodatki. Uważam, że buty stanowią istotne uzupełnienie każdej stylizacji. To właśnie na nie zwracam szczególną uwagę" – Grzegorz Krychowiak