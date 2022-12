Doda pokazała stół wigilijny. "Smutno ten stół wygląda"

Internauci żywo zareagowali na ten wpis. Niektórzy wspomnieli o tym, że każdy mężczyzna marzy, by jego żona ubrała się tak, jak zrobiła to Doda. Część fanów przyklasnęła wokalistce za to, że wolała zamówić coś z restauracji, aniżeli gotować. Jednak nie wszyscy byli tak pozytywnie nastawieni. "Smutno ten stół wygląda" - napisała pewna kobieta. "Jedzenie z pudełek na święta. Dramat" - dodała inna osoba. Jednak takie negatywne komentarze zginęły w morzu pozytywnych.