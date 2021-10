Domowy rytuał pielęgnacyjny i widoczne efekty. Zafunduj sobie intensywną regenerację z olejem arganowym

Olej arganowy w 99 proc. składa się glicerydów, czyli kwasów tłuszczowych. Dzięki nim ma właściwości nawilżające, a na dodatek reguluje pracę gruczołów łojowych, wygładza i przyśpiesza regenerację komórek skóry. Oprócz tego działa antybakteryjne, dlatego jest polecany osobom cierpiącym na choroby skórne takie jak egzema czy trądzik różowaty. Co ciekawe, można go używać również jako serum pod oczy na noc. Pamiętajmy jednak, że nakładając go na całą twarz, należy robić od czasu do czasu przerwę. Inaczej olejek zamiast nawilżać, może powodować lekkie wysuszenie. Jeśli chodzi o włosy, składnik ten przede wszystkim poprawia ich żywotność i zapobiega rozdwajaniu końcówek – warto nakładać go na całe pasma, tak jak robią to Marokanki. Wiemy już, że argan oil jest nieocenionym źródłem urody. Jak zatem wykorzystać go do stworzenia rytuału pielęgnacyjnego?