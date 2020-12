Dziecięca gwiazda zmieniła się w diablicę. Porzuciła film dla innej miłości

Zapytana o wspomnienia z planu, bardzo ciepło mówiła o Carreyu. - Pamiętam tylko, że był taki miły, tak zatroskany, ale tak metodyczny w tym, co robił. Miałam tylko 7 lat, ale pamiętam, że go obserwowałam i mówiłam: "Oglądam teraz artystę przy pracy" – wyznała 27-latka.

- Nigdy nie zapomnę wejścia do tego pięknego studia, z tą nieskazitelną konsolą przede mną, założenia słuchawek i śpiewania po raz pierwszy do mikrofonu "Where Are You Christmas" – opowiadała Momsen, która po tym epizodzie zapragnęła związać swoją karierę z muzyką. I w końcu dopięła swego.