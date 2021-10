WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony dywan Dzieci gwiazd Love Story WIDEONEWS #GWIAZDY Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne strachy na lachy + 3 nowa płytapremieramuzyka Monika Rosmanowska Dzisiaj, 04-10-2021 12:00 Materiał powstał przy współpracy z zespołem Strachy Na Lachy Dziewięć kręgów "Piekła". Strachy Na Lachy z nową płytą – Nie wierzę w biblijne piekło, wierzę natomiast w piekło, które jest na Ziemi, między nami – przyznaje Krzysztof "Grabaż" Grabowski. Najnowsza płyta zespołu Strachy Na Lachy to podróż przez dziewięć kręgów piekła naszej codzienności. Share Dziewięć kręgów "Piekła". Strachy Na Lachy z nową płytą Źródło: materiały partnera Premiera krążka już 1 października. Płyta zawiera dziewięć utworów, w tym m.in. zapowiadające ją single: "Niebotyczne niebowstąpienie" oraz "Cały zachmurzony w tobie", do których teledyski można już oglądać w sieci. Trasa koncertowa promująca "Piekło" także rusza 1 października – w Poznaniu. Do końca roku zespół zaplanował jeszcze kilkanaście występów w całym kraju. materiały partnera Krzysztof "Grabaż" Grabowski Źródło: materiały partnera Rozmowa z Krzysztofem "Grabażem" Grabowskim: Monika Rosmanowska: Czym dla ciebie jest piekło? Krzysztof "Grabaż" Grabowski*: Według przekazów biblijnych to wielki kocioł z gorącą cieczą, w której wiecznym ogniem płoną grzesznicy. Jednak żyjąc w XXI wieku nie za bardzo jestem w stanie wyobrazić sobie ten kocioł czy – generalnie – czeluść piekielną. Nie wierzę w biblijne piekło, wierzę natomiast w piekło, które jest na Ziemi, między nami. Sami sobie je tworzymy i jest to – w moim odczuciu – coś znacznie gorszego od biblijnych ogni piekielnych. "Na łopatkach leży dziś nasz kraj, w którym nie są równi wszyscy… Tyle już zamknięto ust… Cały naród mocno śpi, w średniowieczu naród tkwi…." To brzmi jak piekło. Bo wybieramy ludzi, którzy każdego dnia je nam fundują. Wystarczy zajrzeć na jakikolwiek portal informacyjny, włączyć telewizję czy wyjść na ulicę, by zobaczyć, że naród, których kiedyś żył w zgodzie i symbiozie, który cenił sobie różnorodność, dziś o każdą różnicę jest w stanie się ostro kłócić. Możemy wyliczać sprawy, a jest ich bez liku, które nas dzielą: szczepionki, historia, polityka, kultura, światopogląd… Czy to nie jest piekło? To prawda, różnorodność, która powinna być wartością została zdewaluowana. Są ludzie, których sens życia opiera się na konflikcie. To jest absolutne zaprzeczenie mojego postrzegania świata. Nienawidzę się kłócić. Kiedy mam wejść z kimś w jakikolwiek spór, to jestem chory, źle śpię, tracę apetyt. Jestem przyzwyczajony do tego, że każdą różnicę zdań można załagodzić. Natomiast dziś, w publicznym dyskursie, cały czas musi się coś palić, wybuchać, zmieniać na gorsze. Jak w takim świecie się poruszać? Jest takie zdanie w piosence "Sygnalista": Osobnik pod przykryciem zapytuje skrycie dlaczego w moim życiu jest najważniejsze życie. Mamy tylko jedno życie. Jedno, które już się nigdy nie powtórzy. I pojawia się we mnie olbrzymi żal, że to moje musi być wplątane w historie, które obecnie mają miejsce. 25 lat żyłem w komunizmie. Kiedy wreszcie padł i zyskaliśmy wolne państwo wydawało mi się, że drugiego piekła już nie będzie. Należy oczywiście błogosławić los, że przyszło nam żyć w czasach bez wojen na naszym terytorium, ale odnoszę wrażenie, że funkcjonujemy w swego rodzaju czyśćcu graniczącym z piekłem. Cały czas muszę walczyć z wiatrakami i to moje życie upływa nie tak jakbym tego chciał. materiały partnera Krzysztof "Grabaż" Grabowski Źródło: materiały partnera Kto jest temu winien? Tajemniczy stroiciel wiolonczel? Myślę, że każdy się domyśla o kogo chodzi. Co więcej, uważam, że każda osoba, szczególnie z jednej strony dzisiejszej sceny politycznej, mogłaby tu pasować. Nie ma oczywiście takiego zawodu jak stroiciel wiolonczel, to jest postać wymyślona przeze mnie. To taki "party pupper" – wszyscy na imprezie świetnie się bawią do czasu, gdy nie przyjdzie taki jeden i nie zatruje atmosfery. Wieczny psuj, który w przedszkolu niszczył innym dzieciom zabawki, podczas gry w piłkę kopał futbolówkę nie w tę stronę, co trzeba, a gdy dziewczynki grały w gumę, to im ją ciął… Niezdrowy smród i wrzód. "Nad jeziorem głębokim cuchnie wyschnięte dno… Zawieje nam pustynię, zostanie tylko plastik… Dawno przestał pachnieć las…." Czy to kolejny krąg piekieł? Kolejny ważny, jeśli nie najważniejszy, temat dzisiejszych czasów. Mam już swoje lata i tej katastrofy prawdopodobnie nie doświadczę, ale wielu z nas ma dzieci i będzie miało wnuki. Wiano, które im zostawiamy, to jedna wielka katastrofa. Tymczasem u władzy są ludzie, którzy w ogóle nie czują tego zagrożenia. Lekceważą temat, zamiatają go pod dywan, nie widząc, że świat się wali. Myślę, że widzą, ale nie mają pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Nie mają w sobie odwagi i zdecydowania. Jeśli teraz się nie obudzimy, nie zaczniemy działać na rzecz ochrony przyrody, to za chwilę może się okazać, że jest za późno, że grozi nam wojna o wodę, jedzenie, pracę. Świat i jego przyszłość rysują się w czarnych barwach. I to mówię ja, zwykły człowiek, który pisze piosenki i po prostu zauważa, co się dookoła niego dzieje. Niestety współczesne społeczeństwo ucieka od nielicznych już autorytetów, mądrych ludzi, którzy mają wiedzę, ale nie są w stanie przebić się na pierwsze strony gazet i trafić do świadomości przeciętnego zjadacza chleba. Który często ma dziś na głowie inne problemy niż kryzys klimatyczny. To kapitalizm w swej obecnej postaci doprowadził do tego, że zajmujemy się raczej obserwowaniem czubka swojego nosa. Cały czas żyjemy w strachu, niepewności, co przyniesie nam jutro. I to sprawia, że każdy zajmuje się sobą. 4 czerwca 1989 roku Joanna Szczepkowska mówiła, że nareszcie żyjemy we własnym kraju i zachęcała "bierzmy sprawy w swoje ręce". Nie wszyscy to jednak zrobili. materiały partnera Strachy Na Lachy Źródło: materiały partnera , fot: CANVAS MARCIN SZYMANSKI Wracając do płyty, Warszawa, Wilanów, niedzielne przedpołudnie i "Grabaż" z mnóstwem innych ludzi na rowerach… Zdradzisz, co się za tym kryje? To nasz najnowszy teledysk do utworu "Łuski krokodyla", z którego pochodzą wspomniane już słowa: Nad jeziorem głębokim cuchnie wyschnięte dno…. Swoją premierę wideo będzie miało na początku listopada. Chcemy, by "Cały zachmurzony w tobie", do którego teledysk ukazał się we wrześniu, miał jeszcze szansę wybrzmieć. Wspomniany "Cały zachmurzony w tobie" oraz "Niebotyczne niebowstąpienie" to single zapowiadające "Piekło". W ich warstwie tekstowej na pierwszy plan wysuwa się smutek, samotność, zwątpienie… Skąd wzięły się w tobie te nuty? Piosenki powstały w czasie pandemii. Nie za bardzo chciałem się zanurzać w samą zarazę, bo uważam, że ten temat jest za świeży i sam – przynajmniej w tamtym momencie – nie byłem w stanie wyrobić w sobie na tyle obiektywnego spojrzenia, by móc napisać utwór, który nie zawierałby bluzgów. Pandemia to katastrofa, której następstw wciąż doświadczamy i która będzie w nas tkwiła jeszcze bardzo długo. To też było swego rodzaju piekło dla ludzi, którzy tracili bliskich i biznesy życia. To był także trudny czas dla nas, artystów. Mieliśmy nową płytę "Pidżamy Porno" i mnóstwo zaplanowanych koncertów z wyprzedanymi biletami. Przekładaliśmy terminy nawet sześciokrotnie, a te występy, które w końcu udało się zorganizować praktycznie przechodziły bez echa. To na szczęście – przynajmniej na tę chwilę – mamy za sobą. 1 października ruszacie w trasę. Gdzie będzie można Was usłyszeć? I w jakich nastrojach wychodzicie na scenę? Po gonitwach myśli, które towarzyszyły mi przez długi czas, doszedłem do wniosku, że najlepsze, co razem z kolegami z zespołów możemy dziś zrobić, to najpierw wejść do studia, a następnie wyjść na scenę. Po prostu – robić swoje, nie zważając na to, co rządzący wymyślą i jaki rodzaj ograniczeń wprowadzą. Już wiem, że nie mamy na to żadnego wpływu. Mamy natomiast wpływ na swoje decyzje i na pracę, którą staramy się wykonywać jak najlepiej. Jesteśmy gotowi do koncertów, dwa już za nami: w Lesznie i we Wrocławiu. 1 października jesteśmy w Poznaniu, później jedziemy do Siemiatycz, zagramy też koncerty w Warszawie, Zabrzu, Koszalinie, Szczecinie, Grudziądzu, Gdyni. W listopadzie planujemy sześć występów, dwa kolejne w grudniu. Naprzemiennie będzie występować: Pidżama Porno, która nadrabia pandemiczne zaległości, oraz Strachy na Lachy, promując swoją najnowszą płytę. Miałem oczywiście wiele wątpliwości i nadal je mam. Bo jak wydawać płytę, gdy nic nie jest pewne? Ale ludzie z zespołu nie mogą czekać. Mamy rodziny i musimy pracować. Granie piosenek jest naszą wielką pasją, przyjemnością, ale też pracą. Robimy swoje. A jak będzie? Los pokaże! Intrygująco prezentuje się okładka do "Piekła" autorstwa Andrzeja Pągowskiego. Okładka powstawała razem z płytą, a trzeba przyznać, że w dość ekspresowym tempie pracowaliśmy nad tym krążkiem. Materiał nagrywaliśmy w naszym studiu w Pile, a następnie wszystkie ścieżki wysłaliśmy do Warszawy. Po raz pierwszy nasze kawałki miksował i układał producent, który w znacznym stopniu zmienił nasze wersje – w moim przekonaniu – na lepsze. Wracając, Andrzej Pągowski, mistrz artystycznego skrótu, dostał od nas teksty i ta okładka jest doskonałym streszczeniem tego, co znajduje się na płycie. Myślę słowami, nawet w większym stopniu niż dźwiękami. To słowa tworzą we mnie melodię, są opowieścią, a Andrzej Pągowski je namalował. A gdybyś ty miał streścić, czym jest "Piekło"? Jest to bardzo krótka płyta, nieco ponad pół godziny muzyki. Na krążku znajduje się dziewięć zwiewnych i lekkich piosenek. Jest też na niej dużo elektroniki. O ile poprzednia moja płyta, z Pidżamą Porno – "Sprzedawca jutra", nie zawierała w sobie ani grama instrumentów klawiszowych czy innych nowoczesnych usprawnień dźwiękowych, tak przy "Piekle" przyjąłem do wiadomości, że robimy płytę, na której niekoniecznie muszą być gitary. Te dwa krążki bardzo się od siebie różnią, pokazałem światu dwa odmienne oblicza. Lekkie piosenki… Na pewno nie w warstwie tekstowej. No nie wiem. Przy Pidżamie Porno te utwory miały jednak swój ciężar. Tam był wrzask, łomot, łoskot, który musiałem z siebie wydobyć, bo inaczej bym zwariował. Z kolei ta płyta, to jest cisza po burzy. Albo przed burzą. Tak, kolejna już się czai za drzwiami. * Krzysztof "Grabaż" Grabowski – wokalista, raper, poeta i autor tekstów. * Krzysztof "Grabaż" Grabowski – wokalista, raper, poeta i autor tekstów. Kompozytor większości utworów zespołów: Strachy Na Lachy, Pidżama Porno, Lawina Cox, Papierosy i Ręce do Góry. Z wykształcenia historyk. Strachy Na Lachy to grupa stworzona przez artystę z fascynacji odbiegających stylistycznie od Pidżamy Porno. Materiał powstał przy współpracy z zespołem Strachy Na Lachy