Eklektyczny miks form i kolorów. Tak mieszka Patryk Hardziej i Ada Zielińska

Przestrzeń twórczego odpoczynku

W przestronnym mieszkaniu znalazło się miejsce na salon, pracownię, kuchnię, dwie sypialnie i łazienki oraz antresolę. Pomimo otwartego planu zagospodarowania udało się oddzielić strefę pracy od części mieszkalnej za pomocą taktycznie rozmieszczonych przeszkleń. Z pomieszczenia do pomieszczenia przechodzi się dosyć swobodnie, z racji małej ilości ścian, więc obie strefy funkcjonują jak zgrana całość. Antresola w kształcie litery L pozwala na obejście mieszkania z kilku stron, na dole mamy też bardzo użyteczne przejście z kuchni do salonu a stamtąd do pracowni – praktycznie bez otwierania drzwi.