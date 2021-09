Elegancki i radosny Krychowiak na zakupach

Cała Polska żyje jeszcze emocjami po meczu z Anglią, w którym Drużyna Narodowa zremisowała 1:1, zwiększając tym samym awans do kolejnego etapu eliminacji do MŚ. Grzegorz Krychowiak, jeden z bohaterów wczorajszego spotkania, korzystając z pobytu w Warszawie, uczcił wynik i odwiedził sklep polskiej marki Kazar w jednym z centrów handlowych. Piłkarz słynie z zamiłowania do mody, elegancji i luksusu.