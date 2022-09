Elegancki Krychowiak szaleje na zakupach

Grzegorz Krychowiak, po powrocie do stolicy, odwiedził salon własnego brandu - Balamonte, a także udał się do jednej z galerii handlowych, jednym z odwiedzonych salonów był Kazar, popularna marka z którą od kilku sezonów piłkarz współpracuje. Grzegorz Krychowiak słynący z zamiłowania do mody, elegancji i luksusu wybrał produkty z własnej kolekcji Kazar x Balamonte, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów najnowszych trendów.