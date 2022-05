FIVE FINGER DEATH PUNCH + HOLLYWOOD UNDEAD na koncercie w Warszawie

Założony w 2005 roku Hollywood Undead nieprzerwanie dąży do dominacji głównego nurtu muzycznego i nieustannie odnosi ogromne sukcesy jak na tak nowoczesny zespół! Grupa bezprecedensowo przeciwstawia się stylistycznym granicom, sprawnie poruszając się między rapem, rockiem i muzyką elektroniczną. Ich debiutancki albumu "Swan Songs" wydany w 2008 roku pokrył się platyną. Kolejna płyta "American Tragedy" (2011) zdobyła status Złotej Płyty i uplasowała się na 4 miejscu listy Billboard Top 200. Krążek "Notes From The Underground" z 2013 roku uplasował się na pozycji nr 2. "Day of the Dead" z 2015 roku i Five z 2017 sprawiły, że łączna liczba streamów grupy przekroczyła 1 miliard. Album "New Empire Vol 1." może pochwalić się kolejnymi rekordami: na Spotify i YouTube wyświetlenia osiągnęły oszałamiające 2 miliardy. Kapela po drodze koncertowała na czterech kontynentach i zyskała uznanie w tytułach takich jak Rolling Stone, Billboard, Consequence of Sound, Alternative Press, czy Revolver.